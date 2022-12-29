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Mersin’de torbacılara şafak operasyonu: 30 gözaltı kararı

29.12.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de 300 polis, narkotik köpekleri ve dron desteğiyle ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

Mersin’de torbacılara şafak operasyonu: 30 gözaltı kararı

30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adresteki aramaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile temin eden sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda 30 şüpheli belirlendi. Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye basan ekipler, 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik köpekleri, dron ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslere tek tek girildi. Kapılar koçbaşları ile kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, adreslerde aramalar devam ediyor.

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