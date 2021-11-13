YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Trabzon hurmasının hasadı gerçekleştirildi

Mersin'de Trabzon hurmasının hasadı gerçekleştirildi

13.11.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Trabzon hurmasının hasadı gerçekleştirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde Trabzon hurmasının hasadı yapıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Evrenli Mahallesi'nde düzenlenen "Trabzon Hurması Hasat Şenliği"ne ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı.

Şenlik kapsamında katılımcılar bahçelerden "cennet hurması" olarak da bilinen meyveleri topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, çiftçilerin çalışmasından ve üretmesinden oldukça memnun olduklarını belirterek, hasadın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da ilçede ürün çeşitliliğinin artırılması için çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kemal İlcay, üreticileri katma değeri yüksek alternatif ürünlere yönlendirmeye gayret ettiklerini kaydederek, "Hurma bölgemizde Evrenli, Musalı, Çelebili ve Dalakderesi mahallelerimizde yaygın olarak üretilen bir meyve. Hurma üretiminde Mersin'imiz, Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Toroslar ilçemiz de Mersin üretiminin yüzde 63'ünü karşılıyor." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Evrenli Mahallesi Muhtarı Savaş Kaya da bu yıl mahallelerinden 1500 ton hurma beklediklerini kaydetti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Mersin'de "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polise çarptıMersin'de "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polise çarptı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 13 Kasım Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:10
Öğle
12:31
İkindi
15:17
Akşam
17:41
Yatsı
18:58

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cumartesi

Damla Eczanesi
Akdeniz
Damla Eczanesi
Akdeniz
Damla Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.