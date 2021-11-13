Mersin'de Trabzon hurmasının hasadı gerçekleştirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde Trabzon hurmasının hasadı yapıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Evrenli Mahallesi'nde düzenlenen "Trabzon Hurması Hasat Şenliği"ne ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı.

Şenlik kapsamında katılımcılar bahçelerden "cennet hurması" olarak da bilinen meyveleri topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, çiftçilerin çalışmasından ve üretmesinden oldukça memnun olduklarını belirterek, hasadın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da ilçede ürün çeşitliliğinin artırılması için çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kemal İlcay, üreticileri katma değeri yüksek alternatif ürünlere yönlendirmeye gayret ettiklerini kaydederek, "Hurma bölgemizde Evrenli, Musalı, Çelebili ve Dalakderesi mahallelerimizde yaygın olarak üretilen bir meyve. Hurma üretiminde Mersin'imiz, Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. Toroslar ilçemiz de Mersin üretiminin yüzde 63'ünü karşılıyor." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Evrenli Mahallesi Muhtarı Savaş Kaya da bu yıl mahallelerinden 1500 ton hurma beklediklerini kaydetti.​​​​​​​

