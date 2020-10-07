YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de trafik tartışmasında bıçak kullanan kişiyi yaralayan polis gözaltına alındı

Mersin'de trafik tartışmasında bıçak kullanan kişiyi yaralayan polis gözaltına alındı

MERSİN HABERLERİ  | 07.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

Mersin'de trafik tartışmasında bıçak kullanan kişiyi yaralayan polis gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, trafikte tartışma sonucu kendisine bıçakla saldıran kişiyi tabancayla yaraladığı iddia edilen polis memuru gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi'nde araç sürücüleri A.T. (29) ile F.E. (25) arasında "yol vermeme" meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis memuru F.E, kendisine bıçakla saldıran A.T'ye tabancayla ateş etti.

Bileğinden ve dizinden yaralanan A.T, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.E, gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:35
Öğle
12:34
İkindi
15:50
Akşam
18:24
Yatsı
19:38

Mersin Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Asena Eczanesi
Akdeniz
Jale Eczanesi
Akdeniz
Sandal Eczanesi
Akdeniz
Alp Eczanesi
Mezitli
Oya Eczanesi
Mezitli
Çağdaşkent Eczanesi
Toroslar
Pelinsu Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
Gültak: "Akdeniz’i değiştirip dönüştüren hizmet ve projelere imza atıyoruz”
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
U21 Mersin İdmanyurdu’nun geleceğinin garantisi
U21 Mersin İdmanyurdu’nun geleceğinin garantisi
Mersin'de anlamlı defile
Mersin'de anlamlı defile
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.