YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Mersin'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

01.06.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, tüfekle vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Arpaçsakarlar Mahallesi'nde A.B. ile dini nikahlı eşinin amcası Cebrail Aslan (48) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tüfekle vurulan Aslan, ağır yaralandı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, A.B'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
GÜNCELLEME 2- Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındıGÜNCELLEME 2- Bebek sahilindeki uygunsuz görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Kütahya'da durdurulan kamyonda 92 düzensiz göçmen yakalandıKütahya'da durdurulan kamyonda 92 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:17
Öğle
12:44
İkindi
16:34
Akşam
20:01
Yatsı
21:36
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Tatil paylaşımı olay yarattı! “Kıllı, terli ve gülen”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.