Mersin'de üç silahlı saldırıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, üç silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir aracın kurşunlanması, ilçede bulunan cezaevi lojmanındaki araç ve bir evin kurşunlanması ile Anamur Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurunun silahla yaralanması olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen zanlılar S.G.Y, T.A, Ç.Y, V.Y, İ.R, H.D. ve A.A, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ve jandarma ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, biri ruhsatsız 2 av tüfeği, biri ruhsatsız 2 tabanca, şarjör, 12 fişek ile dijital materyaller ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

