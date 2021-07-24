Mersin'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 01 ZS 654 plakalı otomobil, kırsal Sinap Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

Ağaca çarparak durabilen araçta sıkışan sürücü M.Ö, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

Sürücü halata bağlanan sedye yardımıyla bulunduğu yerden alınarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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