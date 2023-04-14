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Mersin'de üretilen 13 ton barbunya tohumu depremzede çiftçilere dağıtılacak

14.04.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzede çiftçiler için Mersin'den hazırlanan 13 ton barbunya tohumu, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki üreticilere dağıtılacak.

Mersin Ticaret Borsası, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgedeki çiftçilerin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Borsa tarafından kurulan Mersin Ticaret Borsası Tohumculuk AŞ bünyesinde, depremden zarar gören çiftçileri desteklemek amacıyla 13 ton barbunya tohumu üretildi.

Mersin'den gönderilen ekipler tarafından 120 üreticiye dağıtılacak tohumlar için uzman ekipler çiftçilere hem ekim hem de hasat döneminde ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlayacak.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine, depremzedelere yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Deprem bölgesinin ülke tarım sektörü açısından önemine işaret eden Özdemir, depremzede çiftçilerin üretimlerinin sekteye uğramaması için çalıştıklarını dile getirdi.

Özdemir, Kahramanmaraş'ta barbunya üretiminin önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ta yıllardan beri barbunya ekimi yapılıyor ve bu konuda oldukça iyiler. Aldığımız kararla 'bölgeye 13 ton sertifikalı barbunya tohumu gönderelim, onlar da eksinler' dedik. En azından üretim için başlangıç olur. Tarlaya tohum atmazsanız bir işe yaramıyor. Bu bakımdan yaptığımız çalışma bizim için önemli. Asıl dikkati çekmek istediğimiz nokta, elinde imkanı olan kurum ve kuruluşların bu işe daha çok eğilerek, o bölgede ekilmeyen ya da ekilemeyen yerlere zaman geçmeden çeşitli tohumlar ulaştırarak oradaki üretime katkı sağlamasıdır."

"TARIM VE GIDA OLMAZSA HİÇBİR ŞEY OLMUYOR"

Özdemir, şunları kaydetti:

"Tarım ve gıda olmazsa hiçbir şey olmuyor. Hazırladığımız 13 ton barbunya tohumu bugün koordineli şekilde dağıtılmaya başlanacak. 120 çiftçimize ulaşacağız. Çiftçilerimizin toprak büyüklüğüne göre dağıtıyoruz. Küçük olana da büyük olana da vereceğiz. Hak geçmeden yapacağız. Çiftçilerimize 'biz sizlerin yanındayız, sizin üretiminizi yapmanız için gerekli imkanı sağlıyoruz' mesajı veriyoruz."

Destekten haberdar olan depremzede çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Özdemir, tohumların ekiminden 120 gün sonra birlik ve beraberlik içinde bölgede hasat yapacaklarını söyledi.

Özdemir, bu süreçte dayanışmanın önemini vurgulayarak, "El ele vererek, depremin yükünü çeken insanların bir nebze morallerini düzeltmiş oluruz. Burada moral ve motivasyon çok önemli. Oradaki insanları unutmadık. Bu çalışmada 'beraberiz' mesajını vermek oldukça önemli." dedi.

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