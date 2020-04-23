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Mersin'de üstü açık otobüsle "renkli" 23 Nisan etkinliği

MERSİN HABERLERİ  | 23.04.2020 18:45 | Son Güncelleme

Mersin'de üstü açık otobüsle "renkli" 23 Nisan etkinliği

MERSİN (AA) - Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kent orkestrası ve bando takımı ile gönüllü palyaçoların üstü açık otobüsle gerçekleştirdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Bando Takımı ile Mersin Gönüllü Palyaçolar Grubu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için Türk bayrakları ve balonlarla süslenen üstü açık otobüslerle şehri dolaştı.

Orkestra ve bando takımı sevilen eserleri seslendirdi, palyaçolar da şarkılar söyleyip, dans etti.

Vatandaşlar Türk bayrakları, Atatürk resimleri ve balonlarla süsledikleri evlerinin balkon ve pencerelerinden etkinliği takip etti, şarkılara eşlik etti.

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Mersin Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
05:50
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

Mersin Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Cadde Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Neşe Eczanesi
Merkez
Örge Eczanesi
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