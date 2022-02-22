Mersin'de usulsüz satılan 33 bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir nakliye firmasında satışı usulsüz yapılan 33 bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaduvar Mahallesi'ndeki nakliye firmasında, piyasa fiyatının altında lisanssız ve kayıt dışı akaryakıt satıldığının tespiti üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Adreste, firmaya ait garaj içerisindeki tanker ve bidonlarda 33 bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler, usulsüz satış yapılan akaryakıt pompasını da mühürledi.

Firma sahibi 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

