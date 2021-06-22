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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

22.06.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke, Anamur, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde uyuşturucu şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, 4 ilçede belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 11 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ikametlerinde 26 kök Hint keneviri, 80 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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