Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dedektör köpekler kullanılarak belirlenen 5 adreste yapılan aramada 59 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 tabanca fişeği ile kalem görünümlü silah ele geçirildi.

Operasyonda A.Y, M.A, E.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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