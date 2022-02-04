YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

04.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dedektör köpekler kullanılarak belirlenen 5 adreste yapılan aramada 59 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 tabanca fişeği ile kalem görünümlü silah ele geçirildi.

Operasyonda A.Y, M.A, E.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Narenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdiNarenciye ihracatçısının gözdesi mandalina 3 yılda 1,2 milyar dolar getirdi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Akdeniz Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:34
Öğle
13:00
İkindi
15:51
Akşam
18:16
Yatsı
19:33
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

Görüntüsü şaşkınlık yarattı! "Daha ne kadar büyüyecek?"

"Ses kayıtları var" demişti! Olay sözlerden sonra Ece Erken'den ilk tepki

"Ses kayıtları var" demişti! Olay sözlerden sonra Ece Erken'den ilk tepki

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

6 tanesini kavurup yiyin! Saat saat yarattığı mucize

6 tanesini kavurup yiyin! Saat saat yarattığı mucize

Sandığınız gibi unutkan değilsiniz! Nedeni çok başka

Sandığınız gibi unutkan değilsiniz! Nedeni çok başka

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.