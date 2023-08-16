YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

16.08.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Mersin merkez ve ilçelerinde kimliği tespit edilen 35 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı.

Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 68 ekip ve 260 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpekleriyle adreslerdeki aramaları sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motosiklet alt geçit çıkışında aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMotosiklet alt geçit çıkışında aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Patnos’ta ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis aracına çarptıPatnos’ta ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis aracına çarptı
Zincirlikuyu’da taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralıZincirlikuyu’da taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Mersin uyuşturucu şafak operasyonu torbacı

Mersin Namaz Vakitleri 16 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:24
Sabah
05:52
Öğle
12:51
İkindi
16:35
Akşam
19:40
Yatsı
21:02

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Çarşamba

Aydincik eczanesi
Aydincik
Derman eczanesi
Silifke
Bilge eczanesi
Mezitli
Çağla eczanesi
Mezitli
Emrah eczanesi
Erdemli
Ertürk eczanesi
Anamur
Fakülte eczanesi
Yenisehir
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.