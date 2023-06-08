YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı

Mersin’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı

08.06.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

Mersin’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı

31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, özel harekat polislerinin girdiği adreslerde aramalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 31 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve dron desteğiyle 30 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 300 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldıMersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını yapıldı
Simav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybettiSimav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti
Sinop’ta vatandaşlara tankerlerle su dağıtılıyorSinop’ta vatandaşlara tankerlerle su dağıtılıyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 8 Haziran Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:15
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:06
Yatsı
21:42

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

Aydincik eczanesi
Aydincik
Nişantaşi eczanesi
Mezitli
Başak eczanesi
Tarsus
Yeni eczanesi
Akdeniz
Efe eczanesi
Akdeniz
Evin eczanesi
Anamur
Firat eczanesi
Silifke
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.