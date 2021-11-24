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Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

24.11.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayköy Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı uyuşturucu sevk ettikleri sırada takibe aldı.

Bir noktada durdurulup aranan araçta, 5 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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