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Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi

12.05.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'de, fabrikada çalıştığı sırada üzerine çelik boru düşen işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boru fabrikasında çalışan Hayri Bodur (39), üzerine çelik boru düşmesi nedeniyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Bodur, kurtarılamadı.

Bodur'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Tarsus ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

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İşçi Mersin Tarsus

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