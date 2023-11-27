Mersin’de yağış ve fırtına fırtına sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

Toros Devlet Hastanesinin, yağış ve fırtına sonucu çamur biriken acil girişi ile avlusunu yıkayan ekipler, Karaduvar, Kiremithane, Nusratiye, Güneş ve Hal mahallelerinde kurulan semt pazarlarını da tazyikli su ile temizledi. Yoğurt Pazarı Parkı ve etrafında da çalışan ekipler, fırtına ve yoğun yağışın getirdiği çöp ve atıkları araçlara yükleyip bölgeden çıkardı.

Çok Amaçlı Çöp Toplama Aracı (ÇAÇA) ile kentin en yoğun ve en işlek noktalarına yerleştirilen 3 ton kapasiteye sahip büyük çöp konteynırlarını da boşaltan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, muhtelif mahallelerin sokaklarına bırakılan çuvallar dolusu tonlarca inşaat atığı ve molozu da iş makineleri desteğiyle araçlara yükleyip mahallelerden çıkardı.

Hafta sonu etkili olan fırtına ve sağanak yağışlar sonucu cadde, sokak, meydan ve parklarda yerde biriken tonlarca çöpü toplayan ekipler, Akdeniz Belediyesi Merkez Hizmet binası ile Zabıta Müdürlüğünün, yine fırtına nedeniyle çamur biriken ve kirlenen avlusunu da tazyikli su ile yıkayıp temizledi.



