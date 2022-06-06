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Mersin'de yakalanan dolandırıcılık zanlısının 7 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi

06.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yakalanan dolandırıcılık zanlısının 7 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerdeki dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, işe yerleştirme vaadiyle vatandaşları 300 bin lira dolandırdığı tespit edilen E.Z'yi Mezitli ilçesinde gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada 61 suç kaydı bulunan E.Z'nin, 6 ilde dolandırıcılık olayına karıştığı ve 16 dosyadan arandığı tespit edildi.

Hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenen E.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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