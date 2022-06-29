YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de yanan midibüs kullanılamaz hale geldi

Mersin'de yanan midibüs kullanılamaz hale geldi

29.06.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yanan midibüs kullanılamaz hale geldi

Mersin'de yanan midibüs kullanılamaz hale geldi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki midibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

A.Ö. idaresindeki 33 AKK 318 plakalı midibüs, Yeni Mahalle Sanayi Kavşağı civarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücünün araçtan inerek yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de yanan midibüs kullanılamaz hale geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de tedavi edildiği parka yuva yapan leyleğin yavruları yumurtadan çıktıMersin'de tedavi edildiği parka yuva yapan leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldıTrabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:18
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
20:12
Yatsı
21:49
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.