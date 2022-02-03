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Mersin'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

03.02.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ferahimşalvuz Mahallesi'nde Yakup Benli'ye ait tek katlı evin odunluk bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesiyle yangın eve de sıçradı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ev kullanılamaz hale geldi.

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