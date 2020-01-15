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  4. Mersin’de yangında zarar gören aileye belediye destek verdi

Mersin’de yangında zarar gören aileye belediye destek verdi

MERSİN HABERLERİ  | 15.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

Mersin’in Silifke ilçesinde evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları zarar gören ve zor durumda kalan aileye, Büyükşehir Belediyesi destek oldu.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi’nde yaşayan Özcan ailesinin evinde geçtiğimiz günlerde elektrik prizinden yangın çıktı.

Mersin’de yangında zarar gören aileye belediye destek verdi

Mersin’in Silifke ilçesinde evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları zarar gören ve zor durumda kalan aileye, Büyükşehir Belediyesi destek oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi’nde yaşayan Özcan ailesinin evinde geçtiğimiz günlerde elektrik prizinden yangın çıktı. Çıkan yangında eşyaları zarar gören yaşlı çiftin mağduriyetini Büyükşehir Belediyesi kısa sürede içerisinde giderdi.
Yangın sonrası yardım talebinde bulunan aileye Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa süre içerisinde dönüş yaparak, yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yangında zarar gören fırınlı ocak, buzdolabı ve çamaşır makinesinin yerine yenilerini götürerek aileye teslim etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından eşyaları teslim edilen Özcan ailesinin yüzü yeniden güldü.
Nisan ayından bu yana 40 aileye yardım yapıldı
Çeşitli tarihlerde evleri yangında veya doğal afetten dolayı zarar gören ailelere yardım eli uzatan Büyükşehir Belediyesi, nisan ayından bu yana 40 aileye ihtiyaçlarına göre buzdolabı, ocaklı fırın, çamaşır makinesi, çekyat, bazalı yatak yardımında bulundu.

Mersin’de yangında zarar gören aileye belediye destek verdi

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