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Mersin'de yaralı orman işçisi 2 kilometre sedyede taşınarak hastaneye ulaştırıldı

02.10.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yaralı orman işçisi 2 kilometre sedyede taşınarak hastaneye ulaştırıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde orman çalışması sırasında kestiği ağacın altında kalan işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, orman işçisi Tevfik Can, Pembecik Mahallesi Şirşir mevkisinde yürütülen çalışmalar sırasında kestiği ağacın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu işçiyi ağacın altından kurtardı.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle, ekiptekiler tarafından yaklaşık 2 kilometre sedyede taşınan Can, ambulansa alınarak Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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