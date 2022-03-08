Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı. Adreslerdeki çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz