Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, internet üzerinden yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik 2 ay süren çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, 10 adrese eş zamanlı baskında 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 9 cep telefonu, 9 SIM kart, 6 banka kartı, 2 harici disk, 3 USB bellek, tablet, bilgisayar ve 6 bin 750 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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