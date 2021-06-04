YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

04.06.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, internet üzerinden yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik 2 ay süren çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri, 10 adrese eş zamanlı baskında 9 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 9 cep telefonu, 9 SIM kart, 6 banka kartı, 2 harici disk, 3 USB bellek, tablet, bilgisayar ve 6 bin 750 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyorMersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor
İzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandıİzmir'deki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 4 Haziran Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:16
Öğle
12:45
İkindi
16:35
Akşam
20:04
Yatsı
21:39

Mersin Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cuma

Buket Eczanesi
Akdeniz
Buket Eczanesi
Akdeniz
Buket Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uludağ'a haziran karı

Uludağ'a haziran karı

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.