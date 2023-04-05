Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs bağlantılı bahis sitesinin banka hesaplarını yönettikleri öne sürülen H.B. ve Y.B'nin adreslerini tespit etti.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, 2 cep telefonu ve dizüstü bilgisayara el konuldu.

Dijital materyallerdeki incelemede, yasa dışı bahis ve kumar içerikli sitelerdeki hesap bilgileri ile para transferlerine ilişkin kayıtlar tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.B. ise serbest bırakıldı.

