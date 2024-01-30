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Mersin'de yasa dışı bahis oynatan 9 şüpheliden biri tutuklandı

AA AA
30.01.2024 09:31 | Son Güncelleme:
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Mersin'de yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kurdukları internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin merkez ve Erdemli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 37 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 20 banka kartı, 40 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve 1800 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, 3 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gözaltı Mersin operasyon

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