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Mersin'de yıldırım isabet eden 10 küçük baş hayvan telef oldu

14.06.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yıldırım isabet eden 10 küçük baş hayvan telef oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 10 küçük baş hayvan telef oldu.

Sarıkavak Mahallesi Çaltılı mevkiinde hayvanlarını otlatan Kürşat Dikmen'e ait 10 küçük baş hayvana yıldırım isabet etti.

Dikmen, telef olan hayvanları için rapor tutturdu.

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