Mersin'de yıldırım isabet eden 10 küçük baş hayvan telef oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 10 küçük baş hayvan telef oldu.

Sarıkavak Mahallesi Çaltılı mevkiinde hayvanlarını otlatan Kürşat Dikmen'e ait 10 küçük baş hayvana yıldırım isabet etti.

Dikmen, telef olan hayvanları için rapor tutturdu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz