Mersin'de zehirli deniz kestaneleri dalış etkinliğiyle tespit edildi

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli turizm yerlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, istilacı türdeki uzun dikenli zehirli deniz kestanelerinin tespiti için dalış etkinliği düzenlendi.

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas öncülüğünde, sahil şeridinin doğal ve yapay resiflerinde popülasyon oluşturan uzun dikenli deniz kestanelerinin incelenmesi için proje başlatıldı.

Proje koordinatörü Ayas ile Slow Fish Mersin ekibinden dalgıçlar, turizm beldeleri Narlıkuyu ve Kızkalesi arasındaki 2 alanda dalış yaptı.

Ekip, 10 metre derinlikte zehirli iğneleri olduğu tespit edilen 34 deniz kestanesi topladı.

- "Bu dikenler bir insana battığı zaman ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor"

Ayas, gazetecilere, istilacı olan türün zehirli olduğunu belirterek, "Uzun dikenli deniz kestanesinin dikenlerinin içerisinde zehir var. Bu dikenler bir insana battığı zaman ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor. Biz bunların hem ekosistem ile biyoçeşitliliğe hem de sosyal anlamda turizm ve ekonomik alandaki etkilerine bakmak için projeyi yürütüyoruz. Toplam 18 metrekarelik alanda 34 deniz kestanesiyle karşılaştık. Temizlenen bu alanlarda tekrar sayımlar yapacağız." diye konuştu.

Türün Kızıldeniz'den geldiğini değerlendirdikleri aktaran Ayas, projeyle zehirli olan uzun dikenli deniz kestanesinin Akdeniz kıyı ekosistemine etkisini belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Ayas, türün sahil kesiminde bulunmasının insan sağlığı ve turizm açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Slow Fish Mersin ekibinin sözcüsü Ezgi Biçer Uçar, "Bugün uzun dikenli deniz kestanesi dalışı gerçekleştirildi. İlerleyen günlerde de aslan balığı üzerine de bir dalış etkinliğimiz olacak. Biz, bu türdeki kestanenin insanlar tarafından tüketilmesini sağlayarak istilacı türlerle mücadele etmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

