Mersin'deki "Girdap" operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 15 Kasım'da "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarına karıştığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik operasyonda 42 kişinin yakalanması sonrası 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"GİRDAP" OPERASYONU

Mersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesince, bir suç örgütü yönelik çalışmada, kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi olarak tanıtan 10 şüphelinin, irtibat kurdukları kişilerin haklarındaki dava ve soruşturma dosyalarını lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti.

Aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini "hayali şirketler" üzerinden para karşılığı sigortalı gösteren 34 zanlının, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edilen çalışmada, 7 şüphelinin de yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptığı saptanmıştı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 51 şüpheli, "Girdap" adlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Bu kişilerden 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 polis telsizi, çok sayıda polis yeleği, sahte polis ve basın kartı ile dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde "geçersizdir" yazılı bir çanta sahte dolar ele geçirilmişti.

