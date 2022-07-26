YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

26.07.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye 3,5 kilometrelik hortum çekildi.

Dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen helikopterli müdahale, günün ilk ışıklarıyla 3 helikopterle yeniden başladı.

Ekiplerin, zorlu arazi koşullarında yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de restoranda tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandıMersin'de restoranda tüp patlaması sonucu bir kişi yaralandı
Balıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildiBalıkesir'de teknenin batması sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi
Şanlıurfa Ticaret BorsasıŞanlıurfa Ticaret Borsası
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:35
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:01
Yatsı
21:31
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Hamilelik pozlarını satarak servet kazanıyor! “En iyi anneyim”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Astım hastalarının kesinlikle uzak durması gerekiyor!

Astım hastalarının kesinlikle uzak durması gerekiyor!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.