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Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan 15 kişinin tedavisi sürüyor

AA AA
17.01.2024 12:16 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde, 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan 30 kişiden 15'inin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Marmaris'ten Mardin'e gitmek üzere yola çıkan otobüsün dün devrilmesi sonucu yaralanan 30 kişiden 15'i, hastanelerde yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3'ü çocuk 5, Silifke Devlet Hastanesi'nde 6, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de 3 kişinin tedavisi sürüyor. Yaralılardan 1'inin tedavisi ise Toros Devlet Hastanesi'nde yapılıyor.

Hüseyin Tayşun'un (43) kullandığı Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, dün D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp şarampole devrilmişti. Kazada otobüs şoförü Tayşun ve 8 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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