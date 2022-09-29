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Mersin'deki polisevine terör saldırısıyla ilgili yakalanan 13 zanlı adliyede

29.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki polisevine terör saldırısıyla ilgili yakalanan 13 zanlı adliyede

Mersin'deki polisevine terör saldırısıyla ilgili yakalanan 13 zanlı adliyede

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda yakalanan 22 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli 9 kişinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı

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Mersin terör saldırısı soruşturma polisevi

Mersin Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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