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Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı

28.09.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı

Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı

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