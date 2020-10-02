YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'deki sahte rapor operasyonunda 6 zanlı daha tutuklandı

Mersin'deki sahte rapor operasyonunda 6 zanlı daha tutuklandı

MERSİN HABERLERİ  | 02.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Mersin'deki sahte rapor operasyonunda 6 zanlı daha tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı daha cezaevine gönderildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 29 Eylül'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan doktor R.K. ve bir hastanenin temizlik şefi K.P ile 4 eski hükümlü tutuklandı, bir eski hükümlü serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir eski hükümlünün arandığı öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Tarsus'ta, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor, infaz koruma memuru ve bir hastanenin temizlik şefi ile 13 eski hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 15'i Mersin Emniyet Müdürlüğü ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünün 29 Eylül'deki operasyonlarıyla yakalanmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklanmış, infaz koruma memuru B.K ile 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlıların adreslerinde, 412 bin lira, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait fişek ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Soma'da 3 yeni maden ocağı için protokol imzalandı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Köyceğiz’de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Edremit’te gıda denetimi yapıldı
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Göztepe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: "TFF 1. Lig'de VAR kesinlikle uygulanmalıdır"
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu
Posof’ta Huş Tavuğu ilçenin maketi oldu

Mersin Namaz Vakitleri 2 Ekim Cuma

İmsak
05:12
Sabah
06:31
Öğle
12:36
İkindi
15:55
Akşam
18:31
Yatsı
19:45

Mersin Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Barış Eczanesi
Akdeniz
Elmas Eczanesi
Akdeniz
Tülin Eczanesi
Akdeniz
Babil Eczanesi
Mezitli
Dönmez Eczanesi
Mezitli
Annem Eczanesi
Toroslar
Çevik Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yenişehir Belediyesi’nden EBA destek noktası
Yenişehir Belediyesi’nden EBA destek noktası
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.