Mersin'deki trafik kazasında şehit olan askerlerin ailelerine şehadet haberi verildi

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde meydana gelen kazada şehit olan Eren Öztürk'ün 100. Yıl Mahallesi 85331 Sokak'taki evini ziyaret eden askeri yetkililer, eşi Teslime Öztürk'e, şehit Yasin Eroğlu'nun 100. Yıl Mahallesi 85251 Sokak'taki babaevini ziyaret eden yetkililer de baba Hasan ve anne Hatice Eroğlu'na şahadet haberini ulaştırdı, başsağlığı diledi.

Şehitlerin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehitler Öztürk ve Eroğlu'nun cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Gaziantep'ten 11 İl Jandarma Komutanlığı personeli eşliğinde Kırklareli'ndeki Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine 27 Fas uyruklu düzensiz göçmeni taşıyan U.K. yönetimindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, R.S. idaresindeki 31 AEK 926 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpmış, kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, kazada otobüsteki 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 1 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

