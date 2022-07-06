Mersin'deki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobille minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Necati Toprak (28), tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Mustafa S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.G'nin (7) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Dün, Altaylılar Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'nda, Necati Toprak'ın kullandığı 33 AIF 424 plakalı otomobil ile Mustafa S. idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs çarpışmıştı. Kazada, İsmet Gerçek (28) yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz