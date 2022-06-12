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Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

12.06.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tarsus-Pozantı Otoyolu Çamalan denetim istasyonu yakınlarında 33 V 9205, 01 SD 362 ve 31 ADN 207 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada 33 V 9205 plakalı aracın sürücüsü M.A.A. yanında bulunan M.A. ile 01 SD 362 plakalı araç sürücüsü M.Ö. yaralandı.

Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

Araçtan çıkartılan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin Tarsus

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