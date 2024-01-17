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Mersinli Yörükler hemşehrileri astronot Gezeravcı'ya destek için toplandı

AA AA
17.01.2024 12:15 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Yörükler, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'ya destek için develeriyle etkinlik düzenledi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğu, memleketi Silifke ilçesinde de heyecanla bekleniyor.

Deve ve eşeklerine binerek Narlıkuyu Mahallesi'nde toplanan Sarıkeçili Yörükler Derneği üyeleri, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nde son hazırlıklarını yapan Gezeravcı'ya selam gönderdi.

Gezeravcı'yı destekleyen sloganlar atan katılımcılar, "Silifke'mizin gururu Alper Gezeravcı" ve "Yörük çocuğu uzaya gidiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Etkinliğe katılan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, gazetecilere, Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de yapılacak fırlatmayı Anıt Meydanı'nda gerçekleştirecekleri programda takip edeceklerini söyledi.

Altunok, milli astronota başarı dileyerek, "Her platformda Yörük olduğunu söyleyen kardeşimize, Silifke'nin Yörük kültürünü yaşatan Toros Dağları'ndan selam göndermek istedik. İnşallah kazasız belasız gidip gelir." dedi.

Sarıkeçili Yörükler Derneği Başkanı Bayram Gök de Gezeravcı ile gurur duyduklarını belirterek, yolculuğun başarıyla geçmesini temenni etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Silifke alper gezeravcı

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