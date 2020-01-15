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  4. Mert Çetin: Hedefim uzun yıllar Roma forması giyebilmek

Mert Çetin: Hedefim uzun yıllar Roma forması giyebilmek

İTALYA HABERLERİ  | 15.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin, "Hedefim uzun yıllar Roma forması giyebilmek. Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde güzel şeyler olacak" dedi.

Mert Çetin: Hedefim uzun yıllar Roma forması giyebilmek

Milli takımda da görev alan defans oyuncusu Mert Çetin, ara transfer döneminin en çok istenen oyuncularından oldu.

Başta Galatasaray olmak üzere birçok takımın transfer listesinde yer alan genç oyuncu İtalya'daki yaşamı, Roma taraftarının kendisine yaklaşımı ve hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"FORMAYI ALDIKTAN SONRA BIRAKMAMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca ile iletişiminin çok iyi olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki Çetin, "Aramızdaki ilişki bence iyi çünkü bana güvendiğini hissedebiliyorum. Yeri geldiğinde sağ bek, yeri geldiğinde orta sahada, güvenini ben de boşa çıkarmadığımı hissediyorum. Nerede görev verirse, nerede boşluk olursa beni oynatmak için can attığını görebiliyorum. Ben de onun verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yine şans gelecektir eminim, o şansı da en iyi şekilde değerlendireceğime eminim ve formayı aldıktan sonra da bırakmamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM UZUN YILLAR ROMA FORMASI GİYMEK"

Şu anda hedefinin Roma formasını uzun yıllar terletmek olduğunu açıklayan Mert Çetin, "Ben adım adım gidiyorum. Roma'ya transfer oldum ve ilk hedefim burada kalıcı olmak. Burada kalıcı olup uzun yıllar Roma forması giyebilmek. Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde güzel şeyler olacak" dedi.

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