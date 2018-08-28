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Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 08:57 | Son Güncelleme

Hande Doğandemir ile bir dargın bir barışık ilişkisini bitiren Mert Fırat, sosyetik güzel İdil Fırat ile dünya evine girmeye hazırlanıyor. Dün Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekşen görkemli kına gecesinin ardından gözler sosyetik güzel İdil Fırat'a çevrildi. Daha önce de sanat dünyasının tanıdık simalarıyla aşk yaşayan İdil Fırat kimdir?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Fenerbahçe'nin asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olan İdil Fırat, 1988 yılında dünyaya geldi. George Washington DC Üniversitesi'nde uluslararası politika bölümü okuduktan sonra London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisansını yaptı.

Dört yıl Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapan İdil Fırat, 2015 yılından bu güne dek özel bir firmanın kurucu ortaklarından birisi.

ENGİN ÖZTÜRK'LE EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Engin Öztürk ile aşk yaşayamıştı. Annesini ve kardeşi Can Fırat'la tanıştırdığı Engin Öztürk ile evlenmesi beklenen İdil Fırat, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı.

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İdil Fırat - Kıvanç Tatlıtuğ

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İdil Fırat - Engin Öztürk

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptıMert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı
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