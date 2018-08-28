Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Sevilen oyuncu Mert Fırat ile evlenmeye hazırlanan İdil Fırat'ın kına gecesi Pazartesi gecesi Erol Yıldırım imzalı organizasyonla Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

SALONA TAHT ÜZERİNDE GİRDİ! SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Mert Fırat ile 8 Eylül'de evlenecek olan İdil Fırat, dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına yaptı. İdil Fırat, salona 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki 'tefour' üzerinde girdi.

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN O YORUMLAR

mert fırat'ın emek emek oluşturduğu eşitlikçi, duyarlı halk adamı imajı idil fırat'ın omuzlar üzerinde taşınarak geldiği videoyla bir gecede nasıl da çöktü ama :( — tükeniyorum ???? (@kedermuptelasi) 27 Ağustos 2018

idil firat sen mert firata büyü yapmadiysan ben hic bisey bilmiyorum — Özge İyigün (@ozgeiyigun) 20 Ağustos 2018

Üzerimde nişanındaki zarafeti kına gecesinde sünnet çocuğu girişiyle yerle bir etmiş idil Fırat çöküşü var pic.twitter.com/lDV24Ctyvn — HİLÂL (@hiillaaall) 27 Ağustos 2018

Mert fırat, idil fırat’ın kına gecesine tahta gelme sahnesini görünce ben nerde yanlış yaptım diyor mudur? — ezz (@appleezz) 27 Ağustos 2018

Mert Fırat bugüne kadar itinayla düzenlediğin tüm imajın müstekbal eşin idil gelinin kınasıyla yerle bir oldu artık kimse yemez entelektüel ayaklarını asjdjdjfj beddua etmeye gerek yok çok güzel belanı buldun.. pic.twitter.com/k7kCOar0Zs — thearslan (@perdants_) 27 Ağustos 2018

Sadece merakımdan soruyorum her haksızlığa, adaletsizliğe, vicdansızlığa ses çıkaran siz eşiniz olacak insanın, evine ekmek götürmek için çalışan insanların sırtında salona girişinden rahatsızlık duymadınız mı? @mert__firat #mertfırat #idilfırat pic.twitter.com/cwc4dOvDw2 — Bensu Balioğlu (@BaliogluBensu) 27 Ağustos 2018

neden mert ve idil firat gorucu usulu akraba evliligi yapmis gibi hissediyorum — Sena Tutuş (@senatutus) 27 Ağustos 2018

gece gece aklıma hande doğandemir geldi ya kızcağız nasıl ağlıyodur şimdi idil mert fırat videolarına baka baka — ecoş (@tontiskopos) 27 Ağustos 2018

her cool adam kendini davullu zurnalı bi kına gecesinin ortasında bulacaktır tamam ama idil fırat sence de biraz abartmamış mısın — Elif (@elifsavkk) 27 Ağustos 2018

idil fırat sünnete girer gibi girmişsin kınaya hdlcnşxc — fulden (@fuldenceyla) 27 Ağustos 2018



