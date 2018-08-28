MAGAZİN

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce oyuncu Mert Fırat'la sevgili olan ve evlilik yolunda hızlı adımlar atan İdil Fırat, dün akşam kına gecesi düzenledi. Çiftin kına gecesine dair sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Sevilen oyuncu Mert Fırat ile evlenmeye hazırlanan İdil Fırat'ın kına gecesi Pazartesi gecesi Erol Yıldırım imzalı organizasyonla Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

SALONA TAHT ÜZERİNDE GİRDİ! SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Mert Fırat ile 8 Eylül'de evlenecek olan İdil Fırat, dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına yaptı. İdil Fırat, salona 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki 'tefour' üzerinde girdi.

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN O YORUMLAR


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Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?
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Mert Fırat İdil Fırat kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Feminizm kocayı,kominizm parayı bulana kadarmış.Bu ülke sahtelikler ve sahtekarlıklar cenneti.
işte insana verilen deger bunlar birde sosyal demokrat insan hakları savunucusu güya bunlar herzaman kendilerine köle ararlar bunu adınada sosyal demokratlık derler bunlardan cok buna inanın bu sadece görünen
Nedense yorumcular hep bayan Allah bir yastıkta kocatsın Mert bey
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