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Mert Günok için Beşiktaş iddialarına yanıt

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.05.2020 08:55 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok için Beşiktaş iddialarına yanıt geldi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararıyla ilgili konuşan Gümüşdağ, ''Tedbirlere uyulursa sezon sorunsuz bitirilir'' dedi.

Mert Günok hakkında çıkan transfer iddialarına da değinen 47 yaşındaki yönetici, ''Mert de dahil hiçbir oyuncumuz için transfer teklifi almadık'' diye konuştu.

Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'in yıldız file bekçisi Mert Günok'u transfer edeceği iddia edilmişti. Ancak Başakşehir cephesi, bu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.


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