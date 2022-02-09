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Mert Hakan - Berisha pozisyonu maça damga vurdu! Ünlü isimden isyan: 'Allah kimseyi onunla sınamasın'

09.02.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı lacivertliler, rakibinin kırk beş dakikayı on kişi oynadığı maçta Kayserispor'a 1-0 elenerek kupaya veda etti. Fenerbahçe taraftarı takımın forveti Mergim Berisha'ya isyan etti. Maçın ikinci yarısında Mert Hakan Yandaş ile Berisha arasındaki pozisyon da dikkat çekti. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu da sert sözlerle Berisha'yı eleştirdi.

Mert Hakan - Berisha pozisyonu maça damga vurdu! Ünlü isimden isyan: 'Allah kimseyi onunla sınamasın'
Mergim Berisha

Mergim Berisha

KOS Kosova
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından İlker Yağcıoğlu da Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması sonrasında sarı lacivertlilerin santraforu Mergim Berisha'yı eleştirdi. 'Allah kimseyi Berisha'nın forvet olduğu takımla sınamasın' diyen İlker Yağcıoğlu, Berisha'nın Fenerbahçe takımını on kişi oynattığını savundu.

BERİSHA İLE MERT HAKAN POZİSYONU MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın ikinci yarısında gelen ortaya yükselen Mergim Berisha, kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi. Bu pozisyonun devamında Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşını itti ve iki elini yana açarak 'Bu nasıl kaçar?' şeklinde tepki gösterdi.
Berisha yaşananlardan sonra takım arkadaşına dönerek şaşırdığını ifade etti. Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde bir forvet takviyesi yapması bekleniyordu fakat transfer gerçekleşmedi.

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'ALLAH KİMSEYİ BERİSHA İLE SINAMASIN'

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından sarı lacivertlilerin forveti Berisha'ya yüklendi.

'Allah kimseyi Berisha'nın santrfor olduğu bir takımla sınamasın. Dün gece yine takımı 1 kişi eksik oynattı.'

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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