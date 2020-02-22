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Mert Hakan bu sezonki 9. golünü attı

SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.02.2020 08:44 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 45 puanla lideri Sivasspor’un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon 9. kez rakip fileleri havalandırdı

Mert Hakan bu sezonki 9. golünü attı

Süper Lig’de Alanyaspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 9. dakikasında Mert Hakan, penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 9. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Mert Hakan, golden sonra taraftarlar tarafından büyük alkış topladı. Yandaş, bu sezon 27 maçta görev alırken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 7 kez sarı kartla cezalandırılan Mert Hakan 2266 dakikada oyunda kaldı.

(İHA)

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