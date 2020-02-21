Mert Hakan ile Erol Bulut arasında gol sevinci gerilimi!

Süper Lig'de 23. haftanın açılışında Sivasspor'un evinde Alanyaspor ile karşılaştığı maçta Mert Hakan Yandaş'ın attığı gol sonrasında yaptığı gol sevinci gündeme oturdu.
Galatasaray ile de adı anılan 25 yaşındaki oyuncu, penaltıdan attığı golün ardından Erol Bulut'un önünde gol sevincini yaşadı ve bu sevinç, Erol Bulut'un Galatasaray'a attıkları gol sonrasında yaptığı sevince benzetilerek sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. Alanyaspor kulübesinde bulunanlar da Mert Hakan'ın sevincinin üzerine tepki gösterdi.
Mert Hakan, gol sevinci için Erol Bulut'un yanına giderek, yanlış anlaşılma olduğunu belirten hareketler yaptı, Erol Bulut ise Mert Hakan'a hareretli şekilde bir şeyler söyledi.
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