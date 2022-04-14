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Mert Hakan Yandaş'a tepki bitmiyor! ''Utanıyorum''

14.04.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar damga vurdu. Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrası üst üste taklalar atan Mert Hakan'a eleştiriler yağmur gibi gelmeye devam ediyor...

Mert Hakan Yandaş'a tepki bitmiyor! ''Utanıyorum''
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında yaşananlar damga vurdu. Marcao ile ikili mücadele sonrası üst üste taklalar atan Mert Hakan, gündem olmaya devam ediyor.

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"MİLLET ABONELİKLERİNİ İPTAL ETTİRİYOR"

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Mert Hakan'ın bu olayı hakkında açtı ağzını yumdu gözünü... Uluç, "Mert Hakan'ınki alaylık, trajikomik bir oyunculuk, aslında ağlamamız gerekirken, alkışlıyoruz; bu medyanın parçası olmak utandırıyor beni, utanıyorum. Kendini yere atanlar yüzünden sık sık duran ve soğuyan maçlarda, seyre değer futbolu kurmak için vakit kalmıyor. Bu yüzden ekran başında kimseler kalmıyor. Millet aboneliklerini iptal ettiriyor" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş Marcao
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Hıncal Bi sus Bi sus artık
Bir futbolcudan karakter yoksa gerisi boş, hem kendisine hem de takıma zarar veriyor..
türk futbolu rezil durumda zaten... futbol adına birşey yok ki izlensin o yüzden Avrupada sıfır çekip çekip geliyoruz ya... en iyi dediğimiz trabzon bile romaya iki maçda 1 gol mü ne atabildi kaç tane yediğinede bir bakın isterseniz...

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