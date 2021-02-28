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Mert Hakan Yandaş: "Bundan sonra böyle"

28.02.2021 21:47 | Son Güncelleme:
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Mert Hakan Yandaş: "Bundan sonra böyle"

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın çok iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Mert Mert Hakan Yandaş: "Bizim için kritik bir dönemeçti. Takım ve camia olarak uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olduğumuz için kırılgan bir yapıdaydık. Yanımızda olmayan arkadaşlarımızla konuştuğumuz her şey kazanmaya yönelikti. Skor daha farklı olabilirdi. Uğurcan çok iyiydi" dedi.

Mesut Özil hakkında da konuşajn Mert Hakan, "Mesut Ağabey'in kaldırmadığı kupa yok. Ondan ne kaparsam kar. İnsan olarak da çok büyük karakter. İnanılmaz biri. Onla zaman geçirmeye çalışıyorum. Sağolsun bizle çok ilgili. Saha içinde yapmamız gerekenleri bize söyledi. Pas oyununu da harika oynadık bugün" dedi.

Fenerbahçe'nin artık kazana kazana gideceğini vurgulayan Mert Hakan, "Taraftarlarımız, bundan sonra hep bu oyunu seyredecek. Kazana kazana gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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