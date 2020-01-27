Mert Hakan Yandaş: Hakemler bizi tersliyor

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Rizespor ile kendi evinde 1-1 berabere kalan lider Sivasspor'da orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"SAĞ BEK 3 DAKİKA YATTI, 4 DAKİKA UZATMA VERİLDİ"

Karşılaşmanın hakemine tepki gösteren Mert Hakan Yandaş, "Golün dakikasına bakarsak güzel. Ancak iştah ve oyun olarak çok kötü oynadık. İkinci yarı gerçek Sivasspor'u gösterdik. bu Oynadığımız oyundan keyif alan bir takımız. Sezon başından beri bütün takım, iyi futboldan bahsediyoruz. Türkiye'de iyi futbol oynamaya çakışan 4-5 takımdan biriyiz. Ancak hakemlerimiz çok garip. Sağ bek 3 dakika yatıyor, 4 dakika uzatma veriliyor. Biz bunu söylediğimizde de bizi tersliyorlar. Zoruma gidiyor. Futbolun bizim için sosyal bir şey olması lazım ve bizim de zevk almamız lazım. Hakemlerin top oynayan ve oynamayanı, yere yatanı ayırt etmesi lazım. Biz iyi oynayacağız, yere yatmadan, güzel futbol izleteceğiz. Biz bu yola baş koyduk. Şampiyon olalım ya da olmayalım sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün de ayrıldığımız gibi sahadan başımız dik ayrılacağız." şeklinde konuştu.