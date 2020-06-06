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Mert Hakan Yandaş, hazırlık maçında şov yaptı!

SİVASSPOR HABERLERİ  | 06.06.2020 17:58 | Son Güncelleme

Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

Mert Hakan Yandaş, hazırlık maçında şov yaptı!

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda hazırlık maçı yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Sivasspor, kadrosundan oluşturduğu iki takımla 30'ar dakika üzerinden iki devre hazırlık maçı yaptı.

Kırmızı takım sahaya, Samassa, Goiano, Papp, Servet Çetin, Ziya Erdal, Armin, Cofie, Cem Özdemir, Emre Kılınç, Yasin Öztekin ve Kone, beyaz takım ise Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Furkan Sağman, Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt ve Skuletic 11'iyle çıktı. Beyaz takım, mücadeleyi 5-1 kazandı.

Karşılaşmada kırmızı takımın golünü 23. dakikada Kone atarken, beyaz takımın gollerini ise 10, 15 ve 26. dakikada Mert Hakan Yandaş, 43. dakikada Yatabare ve 46. dakikada Muhammet Can Tuncer kaydetti.

Yarını izinli geçirecek Sivasspor, pazartesi günü Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam edecek. (AA)

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