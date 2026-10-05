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Mert Hakan Yandaş için beklenen gün geldi! Hocasından mesaj: Herkes şunu bilmeli...

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş için beklenen dönüş gerçekleşti. 6 aylık hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan tecrübeli futbolcu, yeniden takımla çalışmalara başladı. Mert Hakan, yoğun fikstür öncesi orta saha rotasyonuna dahil oldu.

Mert Hakan Yandaş için beklenen gün geldi! Hocasından mesaj: Herkes şunu bilmeli...
Cevdet Berker İşleyen
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın yeniden takıma katılmasının önündeki engel kalktı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen 6 aylık hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan tecrübeli futbolcu, yeniden antrenmanlara başladı.

CEZASI SONA ERDİ, ANTRENMANA ÇIKTI

Mert Hakan Yandaş için beklenen gün geldi! Hocasından mesaj: Herkes şunu bilmeli... 1

Mert Hakan Yandaş'ın 6 aylık cezası 4 Ekim itibarıyla tamamlandı. Cezasının sona ermesinin ardından takımla çalışmalara dönen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer aldı.

Antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin de beğenisini kazanan Mert Hakan, yeniden forma rekabetinin içerisine girdi.

KARTAL'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Mert Hakan Yandaş için beklenen gün geldi! Hocasından mesaj: Herkes şunu bilmeli... 2

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, daha önce Mert Hakan Yandaş hakkında yaptığı açıklamada deneyimli futbolcuya yeniden şans vereceğinin sinyalini vermişti.

Kartal, "Herkes şunu bilmeli ki Mert Hakan bu takımın kaptanıdır. İyi çalışıyor. Takımda ona şans vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

ORTA SAHA ROTASYONUNA TAKVİYE

Mert Hakan Yandaş için beklenen gün geldi! Hocasından mesaj: Herkes şunu bilmeli... 3

Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü, Fenerbahçe'nin yoğun maç programı öncesinde orta saha rotasyonunu da genişletecek. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki bir aylık süreçte 6 kritik karşılaşmaya çıkarken, tecrübeli futbolcu teknik heyetin önemli alternatiflerinden biri olacak.

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