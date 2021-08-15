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Mert Hakan Yandaş'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi

15.08.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın sağ ayağında kısmi yırtık tespit edildi.

Mert Hakan Yandaş'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Mert Hakan Yandaş’ın ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR’ı çekildiği belirtilerek, oyuncunun sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine başlandığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Filip Novak, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Samatta, Serdar Dursun."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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